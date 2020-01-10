Власти передумали увольнять редактора «Урюпинской правды»

Администрация городского округа Урюпинск сделала шаг навстречу Ольге Шушлебиной и отменила постановление о ее увольнении с поста главного редактора «Урюпинской правды». Однако журналистка не торопится возвращаться на прежнее место работы.

Так, администрация округа предложила Шушлебиной вернуться к исполнению обязанностей 13 января. Но женщина отвергла это предложение. Она настаивает на большом мировом соглашении. Об этом сообщила «Российская газета». Открытое судебное заседание по этому делу пройдет 17 января.

Ранее глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора издания за то, что якобы фотография федерального чиновника оказалась на газетной полосе ниже портрета областного депутата.

Сама Шушлебина рассказала, что ее уволили по второму пункту статьи 278 Трудового кодекса, то есть по решению руководства издания. Журналистка подчеркнула, что за все 17 лет ее работы в «Урюпинской правде», собственники газеты не предъявляли к ней никаких претензий.