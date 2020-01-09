Главреда «Урюпинской правды» уволили за неправильный порядок фото политиков в газете

При этом никаких официальных причин для увольнения чиновник не назвал, сославшись на 278-ю статью Трудового кодекса, написала «Российская газета». За Ольгу Шушлебину вступились в коллеги и Союз журналистов Волгоградской области.

Сама же Ольга Шушлебина подала иск в суд с требованием о восстановлении в должности. Представляющий ее интересы адвокат Денис Мартинков считает, что шансы на успех в разбирательстве у журналистки есть.

Он пояснил, что газета принимала участие в предвыборной кампании, по закону «О СМИ» увольнение по 278-й статье должно проходить в течении года. «Кроме того, Ольга Михайловна предпенсионерка. И по этому обстоятельству она тоже не подлежит увольнению», — пояснил адвокат.

Однако судебное заседание перенесли во второй раз. Ответчики из администрации прислали письмо, где заявили, что не являются работодателями Ольги Шушлебиной. При этом приказ подписал глава муниципалитета.

В администрации Урюпинска «360» не смогли предоставить оперативный комментарий.