    09 января 2020, 17:06

    Главреда «Урюпинской правды» уволили за неправильный порядок фото политиков в газете

    Анатолий Минкин

    Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора районной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину. Как сообщила «Российская газета», причиной стало то, что в издании фотографию федерального политика разместили ниже снимка областного депутата.

    При этом никаких официальных причин для увольнения чиновник не назвал, сославшись на 278-ю статью Трудового кодекса, написала «Российская газета». За Ольгу Шушлебину вступились в коллеги и Союз журналистов Волгоградской области.

    Сама же Ольга Шушлебина подала иск в суд с требованием о восстановлении в должности. Представляющий ее интересы адвокат Денис Мартинков считает, что шансы на успех в разбирательстве у журналистки есть.

    Он пояснил, что газета принимала участие в предвыборной кампании, по закону «О СМИ» увольнение по 278-й статье должно проходить в течении года. «Кроме того, Ольга Михайловна предпенсионерка. И по этому обстоятельству она тоже не подлежит увольнению», — пояснил адвокат.

    Однако судебное заседание перенесли во второй раз. Ответчики из администрации прислали письмо, где заявили, что не являются работодателями Ольги Шушлебиной. При этом приказ подписал глава муниципалитета.

    В администрации Урюпинска «360» не смогли предоставить оперативный комментарий.