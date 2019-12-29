Власти отчитались о компенсациях семьям погибших и пострадавших при прорыве дамб в Сибири

«Из резервного фонда выплачено 22,5 миллиона рублей», — приводит агентство слова Злобиной.

Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Оказалось, что все пять разрушенных гидросооружений построили незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Селевой поток из глины, камней и грязи затопил два общежития временного типа. В результате ЧП погибли 17 человек.Пострадали 23 человека.

Во время аварии в реку Сисим попали медь, свинец и цинк. По факту опасного загрязнения водоема краевой СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».