  • Дело завели из-за попадания меди с цинком в реку Сисим под Красноярском

    15 ноября 2019, 12:26

    Андрей Иванов

    После обрушения каскада дамб на золотом прииске в Красноярском крае в реку Сисим попали медь, свинец и цинк. По факту загрязнения краевой СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
    Дело завели из-за попадания меди с цинком в реку Сисим под Красноярском

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    «По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ. Вред, причиненный водному объекту реке Сисим, в стоимостном выражении составил свыше двух миллионов рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Ранее сотрудники Красноярской природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора взяли более 20 проб воды в Сисиме.

    «Было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (пять ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК)», — сообщил ранее Росгидромет. Кроме того, в воде было много других взвешенных веществ.

    Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Оказалось, что все пять разрушенных гидросооружений построили незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа. В результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна — спасатели прекратили их поиски из-за ударивших морозов.