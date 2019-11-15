Дело завели из-за попадания меди с цинком в реку Сисим под Красноярском

Загрязнение медью реки после прорыва дамбы в Сибири превысило норму в 200 раз Подробнее

«По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ. Вред, причиненный водному объекту реке Сисим, в стоимостном выражении составил свыше двух миллионов рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сотрудники Красноярской природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора взяли более 20 проб воды в Сисиме.

«Было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (пять ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК)», — сообщил ранее Росгидромет. Кроме того, в воде было много других взвешенных веществ.

Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Оказалось, что все пять разрушенных гидросооружений построили незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа. В результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна — спасатели прекратили их поиски из-за ударивших морозов.