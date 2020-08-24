Власти опровергли информацию об открытии новых стран для перелетов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла информацию о подготовке нового списка стран для открытия границ. В СМИ сообщалось, что уже на этой неделе российские власти объявят новые маршруты.

Новых решений по отношению открытия очередных границ у властей пока нет, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — заявила Голикова.

Ранее о планируемом открытии новых границ написала газета «Известия». По их данным, Росавиация и Роспотребнадзор обсудили открытие границ для российских туристов в такие страны как Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Накануне стало известно, куда россиянам дешевле всего слетать. Так, из Москвы можно купить недорогой билет в Санкт-Петербург, Саратов, Воронеж и Чебоксары. А из Санкт-Петербурга — в Калининград, Ярославль и Казань. Что касается заграницы, то из России можно относительно дешево слетать в Великобританию. Билет туда с ручной кладью обойдется примерно в четыре тысячи рублей.