Стало известно, куда слетать в России дешевле всего

Хотя лето скоро закончится, сезон отпусков продолжается. Один из сервисов для планирования путешествий рассказал, куда недорого можно слетать в сентябре.

Россияне чаще всего для поездок в первый месяц осени искали билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. Об этом написал RT.

Так, вылетающим из российской столицы дешевле всего обойдутся такие направления как Санкт-Петербург, Саратов, Воронеж и Чебоксары. Билет в каждый город будет стоить чуть более тысячи рублей.

Петербуржцам выгоднее всего летать в Москву (1500 рублей). А если доплатить еще 100 рублей, то можно отравиться в Калининград, Ярославль и Казань.

Из Екатеринбурга за две тысячи можно будет улететь в Москву и Уфу, за 2500 тысячи — в Краснодар и Самару. Авиабилет Новосибирск — Томск или Новосибирск — Барнаул обойдется в 1200 тысячи рублей. В два раза дороже будет отправиться из сибирского города в Кемерово, за 3800 тысячи можно купить билет до Санкт-Петербурга.

Что касается Казани, то выгоднее всего оттуда на самолете будет отправиться в Москву и Петербург. Всего 1500 тысячи за билет.

Недорого будет слетать в Великобританию. С этой страной Россия в августе возобновила авиасообщение. Билет из Москвы или Петербурга до Лондона обойдутся в четыре тысячи рублей. Речь идет о тарифе с ручной кладью.

Ранее СМИ написали, что РФ в скором времени может начать летать еще в семь стран. Это Франция, Венгрия, Египет (Каир), Иордания, Кипр, Мальта и Китай (Шанхай).