Власти объяснили, как стабилизируют цены на майонез

В Минсельхозе РФ рассчитывают, что обеспечить стабильный уровень цен на масложировую продукцию можно будет с помощью мер поддержки предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных продуктов помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции», — передал ТАСС текст заявления.

Кроме того, эти меры позволят сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов, а также обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию.

Газета «Коммерсант» ранее написала, что крупные производители, выпускающие майонез и соусы марок «Слобода», «Ряба», «Скит», предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на 5–12%. Причиной назвали рост стоимости растительного масла, топлива и упаковки.

С конца 2020 года подсолнечное масло подорожало на 59%, пальмовое масло и его фракции — на 20–44%. В компании «Скит» назвали увеличение стоимости подсолнечного масла «катастрофой» для производителей.