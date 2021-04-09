Производители майонеза предупредили о росте цен

Крупные производители, выпускающие майонез и соусы марок «Слобода», «Ряба», «Скит», предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на 5–12%. Причинами стали рост стоимости растительного масла, топлива и упаковки, сообщил «Коммерсант».

Нижегородский масложировой комбинат, выпускающий соусы «Ряба» и «Сдобри», написал в уведомлении, что повышение цен на 10% позволит не допустить убытков, однако не компенсирует роста цен на сырье.

С конца 2020 года подсолнечное масло подорожало на 59%, пальмовое масло и его фракции — на 20–44%.

В компании «Скит» назвали увеличение стоимости подсолнечного масла «катастрофой» для производителей. При этом в торговых сетях предельная отпускная цена составляет 95 рублей за литр, а переработчики покупают масло по экспортной цене — 130–135 рублей.

В компании «Эссен Продакшн АГ», работающей под брендом «Махеевъ», заявили, что поставщики уксуса, масла, сахара и упаковочной пленки ежемесячно пересматривают цены.

В «Русагро» («Мечта хозяйки») сообщили, что поднимут отпускные цены на часть продуктов в пределах 10%. В компании ожидают снижения цен на масло из-за введения экспортной пошлины и укрепления рубля.