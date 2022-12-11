Общество 11 декабря 2022, 09:49 Власти Нижневартовска помогли пострадавшим при обрушении жилого дома Власти Нижневартовска: помощь пострадавшим при обрушении дома оказали в полном объеме РИА «Новости»

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Пострадавшие при обрушении жилого дома в Нижневартовске получили необходимую помощь от властей в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Помощь в полном объеме получили все пострадавшие, обратившиеся в администрацию», — подчеркнул заместитель директора МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Андрей Механошин.

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Он подчеркнул, что многие пострадавшие нуждались в лекарствах, средствах личной гигиены, обуви и верхней одежде. Поддержку в этом оказали местные предприятия и медицинские учреждения.

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«Предприятия предложили помощь в мебели, могут диван доставить, к примеру. Думаю, предприниматели еще откликнутся, когда появится необходимость в бытовых вещах», — добавил Механошин.

Обрушение в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошло 4 декабря после взрыва газа. Повреждения получили перекрытия между первым и третьим этажами одного из подъездов, погибли девять человек.

Следственный комитет России сообщал, что наиболее вероятной версией происшествия является взрыв баллона с газом.