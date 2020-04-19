Власти Москвы заявили об отсутствии дефицита мест в больницах

В Москве каждый день фиксируются новые случаи заражения коронавирусом, однако больницы сохраняют резерв мощности. Количество госпитализированных в столице не растет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб Москвы по борьбе с пандемией, в столичных больницах остаются в среднем 1300 человек. Дефицита мест нет.

«На этой неделе развернули около четырех тысяч коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно пять тысяч. <…> Это серьезный запас прочности в Москве в виде перепрофилированных коек и одновременно показатель безопасности для москвичей», — приводит агентство слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Всего в столице выявили 20 754 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1679 пациентов, 148 инфицированных умерли. У 60% пациентов болезнь проходит бессимптомно. В целом по России 2019-nCoV подхватили 36 793 человек. От COVID-19 скончались 313 зараженных.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с Пасхой и заявил, что власти полностью контролируют ситуацию с пандемией. В сложившихся обстоятельствах все работают организованно и ответственно.