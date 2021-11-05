Власти Москвы вдвое увеличили выплаты для доноров плазмы с антителами к коронавирусу

В Москве с 1 ноября донорам плазмы с антителами к коронавирусу вдвое увеличили выплаты. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Теперь доноры будут получать не пять тысяч рублей за раз, а 10 тысяч рублей. Сдать плазму могут люди, официально переболевшие ковидом или сделавшие прививку от коронавируса.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию десять тысяч рублей», — передало РИА «Новости» слова Собянина.

Такое заявление мэр сделал во время посещения пункта заготовки плазмы с антителами в филиале ГКБ № 1 имени Пирогова на Шаболовке.

Тем не менее Собянин отметил, что большинство доноров хотят добровольно помочь тем, кто тяжело заболел COVID-19. Но власть решила, что таких людей будет поощрять материально.

Москва стала первым городом, который стал применять донорскую плазму с антителами для лечения пациентов с тяжелым течением болезни. За полтора года донорство помогло в 20 тысячах случаев. Этот метод доказал свою эффективность.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова ранее объяснила, что если человек заболел ковидом, но ранее он делал прививку, то риск заразиться от него намного меньше, чем от того, кто не привился.