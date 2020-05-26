Власти Москвы сообщили о третьем пакете мер поддержки бизнеса

Глава города сообщил о новых решениях по поддержке бизнеса в дополнение к трем пакетам, общий объем которых уже достиг 85 миллиардов рублей. Из дополнительных отраслей, которые получат финансовую помощь, теперь будут охвачены еще несколько отраслей.

Частным медклиникам продлят до конца года срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу, также их освободят от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности.

Помимо этого, киоски «Печать» освободят от платежей за торговую деятельность на три месяца, а малые фирмы будут участвовать в программе пилотных тестирований инновационной продукции.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 мая начался первый этап снятия ограничений.