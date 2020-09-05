Сообщения о второй волне коронавируса в России опровергли

В разных регионах России продолжается первая волна коронавируса. О второй волне речи не идет, так как некоторые субъекты сейчас проходят пик пандемии, которая началась в марте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — заявил столичный градоначальник.

Собянин рассказал о важности «точечной настройки» действий по регионам во время пандемии коронавируса из-за разных сроков прохождения острой фазы распространения инфекции.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ключевое решение, которое помогло в борьбе с коронавирусом. Российская экономика выдержала удар пандемии благодаря тому, что губернаторы получили дополнительные полномочия. Эту стратегию переняли многие страны.