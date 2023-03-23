Эксклюзив 23 марта 2023, 14:58 Власти Москвы опровергли данные о сокрытии факта изнасилования ученика столичной школы Департамент образования Москвы: школа не скрывала факт изнасилования ученика 4 класса РИА «Новости»

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Администрация школы из Новой Москвы не скрывала от родителей факт изнасилования четвероклассника, сообщили «360» в Департаменте образования и науки столицы. Там добавили, что надругательство над учеником случилось в выходные, а как только классный руководитель узнал об этом, тут же сообщил взрослым.

Власти Москвы отметили, что информация о сокрытии факта насилия не соответствует действительности.

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«Описываемые в СМИ действия между двумя учениками происходили дома у одного из детей предположительно в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни», — рассказали в Управлении информационной политики и связей с общественностью департамента.

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Там уточнили — когда классный руководитель узнал о случившемся, то сразу сообщила об этом родителям учеников и администрации школы. В тот же день всех пригласили на встречу в образовательное учреждение.

«Помимо этого, психолог и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе, а 21 марта администрация школы организовала встречу с родителями учеников класса», — отметили власти.

По их словам, родителям рассказали, как правильно вести диалог с детьми после случившегося. И школьникам, и взрослым предложили помощь психолога. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, а руководство школы оказывает им содействие.

Ранее стало известно, что ролик с надругательством «гулял» по Сети несколько дней. Педагоги якобы не сообщали об этом родителям пострадавшего мальчика.