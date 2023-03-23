Общество 23 марта 2023, 14:09 Администрация школы в Москве скрыла факт изнасилования четвероклассника — СМИ Mash: школа в Москве несколько дней скрывала факт изнасилования четвероклассника РИА «Новости»

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Руководство школы в Новой Москве скрывало от родителей четвероклассника факт его изнасилования, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, об этом стало известно лишь спустя несколько дней, когда в Сети появилось видео надругательства над мальчиком.

Сначала ролик отправили в общий классный чат. Мамы и папы забили тревогу и возмутились тем, что кто-то изнасиловал школьника из-за того, что жертва якобы гей. К руководству образовательного учреждения возникли вопросы — почему педагоги пытались замолчать совершение преступления и не сообщили в полицию.

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Классный руководитель четвероклассника не смогла ответить на эти вопросы, но призналась — этот ролик ходит по интернету уже неделю. По ее словам, сейчас идет проверка, но имена предполагаемых насильников называть не стала.

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Родители мальчика написали заявление в полицию. Они ждут результатов проверки и намерены привлечь виновных к ответственности.

Ранее 14-летняя жительница Свердловской области надругалась над своим 10-летним братом. Против девочки-подростка возбудили уголовное дело.