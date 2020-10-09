Власти Москвы объяснили, зачем собирают сведения о сотрудниках на удаленке

Информация о сотрудниках, которые переходят на удаленный режим работы в Москве, нужна для оценки пассажиропотока в городе. Предоставляемые компаниями сведения не будут персонализированными.

«Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Он добавил, что никто не собирается отслеживать перемещения людей или их местонахождение. Все эти меры нужны для снижения числа социальных контактов, пояснил Иванов на встрече с представителями столичного бизнеса. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому столичные компании должны перевести на удаленку 30% сотрудников. Также предприятия и фирмы обязаны предоставить властям данные об этих работниках, а именно: номера телефонов, соцкарт, личных машин и проездных «Тройка». Отчеты нужно предоставлять с 12 октября. За невыполнение требований мэра компании получат внушительный штраф.