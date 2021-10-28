Около 200 тысяч детей переболели ковидом в Москве

Медики столицы каждый день выявляют около тысячи случаев заражения коронавирусом среди детей. За все время пандемии ковидом переболели около 200 тысяч несовершеннолетних жителей Москвы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За весь период коронавируса у нас где-то около 200 тысяч детей переболели. И если раньше в день мы имели 200-300 заболевших детей, то теперь это около тысячи», — поделилась статистикой заммэра.

Она отметила, что ежедневно до 30 несовершеннолетних жителей мегаполиса попадают на больничные койки с COVID-19. По словам Раковой, сейчас в тяжелом состоянии находятся семеро детей. Двоих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ситуация с коронавирусом резко обострилась в начале сентября. Каждую неделю медики фиксируют новые рекорды по заболеваемости и смертности от последствий заражения SARS-CoV-2. За прошедшие сутки в России заболели 40 096 человек, умерли — 1159. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса и стабилизировать обстановку.