Около 200 тысяч детей переболели ковидом в Москве
Заммэра Ракова: более тысячи детей заболевают ковидом в Москве каждый день, всего заразились 200 тысяч
Медики столицы каждый день выявляют около тысячи случаев заражения коронавирусом среди детей. За все время пандемии ковидом переболели около 200 тысяч несовершеннолетних жителей Москвы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За весь период коронавируса у нас где-то около 200 тысяч детей переболели. И если раньше в день мы имели 200-300 заболевших детей, то теперь это около тысячи», — поделилась статистикой заммэра.
Она отметила, что ежедневно до 30 несовершеннолетних жителей мегаполиса попадают на больничные койки с COVID-19. По словам Раковой, сейчас в тяжелом состоянии находятся семеро детей. Двоих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ситуация с коронавирусом резко обострилась в начале сентября. Каждую неделю медики фиксируют новые рекорды по заболеваемости и смертности от последствий заражения SARS-CoV-2. За прошедшие сутки в России заболели 40 096 человек, умерли — 1159. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса и стабилизировать обстановку.