Власти Москвы назвали рестораны с COVID-free зонами

Несколько московских ресторанов в понедельник, 21 июня, открыли на своей территории залы только для посетителей с прививкой от коронавируса. Пока это только эксперимент, который продлится до 29 июня.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексея Немерюка.

Чиновник рассказал, что в список первых «антиковидных» ресторанов вошли сеть «Чайхона № 1», ресторан «Мама будет рада» и караоке студия «Щас спою». Заявки на участие в эксперименте пожали более 100 различных организаций.

«Антиковидные кафе и рестораны начали работать с 21 июня, эксперимент продлится до 29 июня», — пояснил Немерюк.

Для входа в заведение с COVID-free зоной посетителю нужно предоставить QR-код с портала госуслуг, который выдается тем, кто сделал обе прививки от коронавируса. Правило не распространяется на детей, которые могут прийти в ресторан со взрослыми.

Работать «антиковидные» кафе будут круглосуточно. Власти Москвы намерены регулярно проверять заведения на соблюдение санитарных норм.