Свободные от ковида рестораны в Москве откроют только для вакцинированных

В московские рестораны с зонами COVID-free будут впускать только вакцинированных. ПЦР- и ИФА-тесты не дадут права попасть в них, сообщил РИА «Новости» глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Чтобы попасть в бесковидный ресторан, посетителю нужно предоставить QR-код о полной вакцинации. Тесты на коронавирус при этом не будут иметь никакого значения.

Власти Москвы будут контролировать, чтобы в ресторанах с COVID-free зонами соблюдались все правила пропуска людей. Проверки на первоначальном этапе будут проводиться постоянно. Рестораном будет немного, поэтому такую систему выстроить несложно, отметил Немерюк.

Эксперимент с ресторанами, которые будут работать для привившихся двумя компонентами вакцины, стартует в Москве с 19 июня.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее заявил «360», что завтра этот проект не заработает — для его запуска необходимо вакцинировать весь персонал.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу объявил о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 29 июня включительно. В городе также запретили массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Об этом сообщал RT.