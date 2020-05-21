Власти Москвы: более 40 тысяч человек получают доплату по безработице

Более 40 тысяч москвичей, оставшиеся без средств к существованию, получают повышенное пособие по безработице. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в городе уже полтора месяца действуют временные ограничения из-за коронавируса. Власти в этот период стараются помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом написало РИА «Новости».

Центры занятости населения сейчас работают в режиме онлайн. Люди могут найти там вакансии, записаться на курсы переквалификации или оформить повышенное пособие по безработице.

«Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей», — подчеркнула Ракова.

Заммэра добавила, что на учет встали около 128 тысяч безработных. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил региональные выплаты для тех, кто недавно потерял работу из-за пандемии. Вместе с федеральным пособием по безработице москвичи получают 19 500 рублей в месяц.

Ограничительные меры действуют в Москве с конца марта. Люди должны соблюдать самоизоляцию, носить перчатки и маски в общественных местах, а также получать спецпропуска для поездок по городу.

Такой контроль связан с тем, что российская столица является лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в России. По состоянию на 20 мая COVID-19 подтвердился у 152 306 москвичей. Побороть инфекцию удалось 36 936 пациентам, 1726 человек скончались. Только за последние сутки от осложнений умерли 68 больных.