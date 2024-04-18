Общество 18 апреля 2024, 17:28 Власти ЛНР благоустроят памятники героям Великой Отечественной войны к 9 Мая Министр культуры ЛНР анонсировал благоустройство около 100 памятников к 9 Мая Луганский информационный центр

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Около 100 памятников героям Великой Отечественной войны благоустроят в Луганской Народной Республике ко Дню Победы. Власти проследят за тем, чтобы работы по сохранению культурных объектов выполнялись с учетом безопасности. Об этом на брифинге в Луганском информационном центре заявил министр культуры республики Дмитрий Сидоров.

Он напомнил, что на территории ЛНР находятся порядка 566 памятников героям Великой Отечественной войны. По его словам, работы по благоустройству не будут проводиться в местах, где проходили боевые действия.

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«Мы понимаем, что работа по сохранению объектов должна проводиться с учетом безопасности», — подчеркнул Сидоров.

Министр культуры ЛНР также призвал граждан даже в праздничный день не приближаться к памятникам, рядом с которыми опасно находиться.

Ранее заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев сообщил, что специалисты начали приводить в порядок скверы и парки после зимы. В городе покрасят заборы, отремонтируют лавочки и высадят цветы.