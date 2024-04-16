Подмосковье 16 апреля 2024, 19:53 Свыше 80 памятников приведут в порядок в Химках к 9 Мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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После зимы в порядок приводят не только парки и дворы в Химках, но и памятники. Специалисты чистят монументы от пыли, моют и затем красят.

Перед этой работой объекты осматривают на наличие сколов и фиксируют недостатки. Если таковых не обнаружено, сразу приступают к зачистке от старой краски и наносят новую. Территорию вблизи памятников благоустроят: уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Работы проходят в рамках месяца чистоты и благоустройства в городском округе.

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«В рамках месяца чистоты и порядка отчистим все улицы, дворы, зоны отдыха Химок. В парках и скверах округа отремонтируем лавочки, игровые комплексы, проведем покраску бордюров, заборов, ограждений. А затем приступим к озеленению газонов, высадим цветы», — отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел».

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