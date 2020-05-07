Власти Липецкой области объяснились за сравнение людей с клещами

В Сеть утекла аудиозапись с совещания руководства Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами. Теперь власти говорят, что эту фразу неправильно поняли.

«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения», — заявили «360» в пресс-службе администрации Липецкой области.

По словам представителей власти, речь шла об обратном. Дезинфекцию хотели проводить с целью сохранения здоровья людей, ведь тогда в регионе начался прирост числа больных COVID-19. В частности, защитить хотели тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Губернатор во время обсуждения попросил использовать только те растворы, которые рекомендовал Роспотребназдор.

«Рассматривались различные варианты — с применением техники, с использованием ранцевых распылителей. Выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции — наиболее безопасный», — добавили в пресс-службе.

В итоге от массовой дезинфекции и химикатов отказались и прибегли к точечной обработке с использованием ранцевых распылителей. Так в области и сегодня обрабатывают остановки, скамейки, дворы.

В пресс-службе отметили, что беседа между Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной прошла еще в начале апреля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась аудиозапись, на которой голос, похожий на губернатора, предложил использовать растворы в местах скопления жителей региона.

«Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: „Ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят“», — заявил он.

В Липецкой области с 6 мая ввели масочный режим. По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 656 случаев заражения коронавирусом. Справиться с ним смогли 148 человек, двое умерли.