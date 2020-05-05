Жителей Липецкой и Челябинской областей обяжут носить маски

В Липецкой и Челябинской областях с 6 мая вводят масочный режим. Поначалу жителям будут рекомендовать носить медицинские маски в общественных местах, позднее это сделают обязательным.

«С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной», — заявили в администрации Липецкой области.

В Челябинской области обязательное ношение масок вводят с 12 мая.

В липецкой администрации добавили, что масок в магазинах и аптеках региона достаточно. Соблюдение масочного режима будут контролировать.

Власти Челябинской области рассказали о запуске собственной линии по производству медицинских масок. Выпускаемая продукция поступит в медицинские, социальные учреждения и аптеки региона.

Ранее носить маски в общественных местах рекомендовали в Подмосковье и Тюменской области. С 12 мая ношение масок в Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе будет обязательным.