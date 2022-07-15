Власти Кузбасса вручили медали горняку шахты «Распадская-Коксовая», его жене и спасателям

Горняк Леонид Моисеев провел шесть суток под землей после аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Власти Кузбасса навестили его в Центре охраны здоровья шахтеров и вручили медаль «За честь и мужество». Награды также получили его супруга и спасатели, сообщила администрация правительства Кузбасса.

Состояние горняка не вызывает у врачей опасений. Он готовится к операции по восстановлению правой ноги.

«Случай действительно уникальный. Леонид Моисеев по образованию горный инженер и был хорошо подготовлен ко всем экстремальным случаям. При аварии думать некогда, в голове всплывают те отработанные навыки, которые заранее получил», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сайт администрации правительства Кузбасса

Командир Новокузнецкого отряда ВГСО Александр Апальков рассказал, что спасатели знали возможное местонахождение горняка, однако не могли подобраться к нему так быстро, как хотелось бы. Он назвал подвигом то, что пережил Леонид Моисеев.

Спасателей и горняка наградили медалями «За честь и мужество». Жене Леонида Моисеева вручили медаль «За веру и добро».

Обрушение породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля из-за подземного толчка северо-западнее Междуреченска. Из-под земли вывели 190 горняков, оставались двое. Спустя время спасатели нашли тело одного из них, второго продолжили искать на протяжении шести суток.