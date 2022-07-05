Сейсмособытие назвали причиной обрушения породы на шахте в Кузбассе

Сейсмическое событие стало причиной обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом РИА «Новости» сообщили в Распадской угольной компании.

«Сейсмическое событие произошло в пяти километрах от шахты, северо-западнее Междуреченска. В результате него на шахте „Распадская-Коксовая“ произошло обрушение породы», — объяснили в компании.

Работников шахты вывели на поверхность, отряды ВГСЧ ведут необходимые работы, сообщил RT.

Ранее стало известно, что из шахты должны выйти около 190 горняков. Два человека пропали, их ищут.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также на момент публикации не сделал никаких заявлений о происшествии на шахте.