Власти Курской области заявили о готовности забрать из Эстонии демонтированный танк Т-34

Курская область готова забрать себе легендарный танк Т-34, который демонтировали власти Нарвы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что накануне инициативная группа жителей Курской области запустила в Сети интернет-голосование о переносе памятника из Эстонии в Россию. Ознакомившись с этим предложением, губернатор пообщался с сотрудниками оргкомитета подготовки юбилея победы на Курской дуге, а также обсудил вопрос с руководителями Поныровского района, после чего принял решение поддержать петицию.

«Мы готовы забрать легендарную „тридцатьчетверку“ с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почетное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги», — написал Старовойт в своем Telegram.

Политик добавил, что расходы на перевозку танка область готова взять на себя, «эстонским партнерам» может предложить в качестве компенсации дрова, теплые вещи или какие-либо еще товары и продукты курского производства, в которых нуждается «молодая демократия» в преддверии зимы.

Отдельно Старовойт выразил благодарность жителям Нарвы, которые выступили против переноса танка из города в военный музей под Таллином и провели акцию памяти на месте, где стоял мемориал. Туда принесли цветы и выложили из свечей надпись «Не забудем».

Монумент Т-34 был установлен в Нарве в 1970 году, на месте, где в 1944-м Красная армия прорвала оборону фашистов, уточнил RT. В начале августа власти Эстонии решили демонтировать памятник.