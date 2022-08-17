Жители Нарвы создали стихийный мемориал на месте демонтажа танка-памятника Т-34

Свечи и цветы принесли жители Нарвы к месту демонтажа танка-памятника Т-34, сообщили «Известия». Стихийный мемориал появился в считаные часы.

Власти Эстонии решили снести этот и другие советские памятники, потому что они якобы «разжигают ненависть в обществе». Об этом написал RT.

Легендарный танк установили в 1970 году в том самом месте, где части Красной армии форсировали реку Нарову, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город. Теперь эстонское правительство сочло танк символом советской оккупации. В ответ на подобный шаг мэр Нарвы Катри Райк отказалась участвовать в предстоящих выборах. А те, кто родился и вырос в Нарве, назвали происходящее сердечной болью.

В Сети многие эстонцы также высказали недовольство решением властей. Они напомнили, что этот Т-34 защищал предков жителей Эстонии от нацистов. Теперь же его назвали «символом агрессии».