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    17 августа 2022, 12:49

    Жители Нарвы создали стихийный мемориал на месте демонтажа танка-памятника Т-34

    Стихийный мемориал создали жители Нарвы на месте демонтажа танка-памятника Т-34

    Юлия Баранова

    Свечи и цветы принесли жители Нарвы к месту демонтажа танка-памятника Т-34, сообщили «Известия». Стихийный мемориал появился в считаные часы.

    Власти Эстонии решили снести этот и другие советские памятники, потому что они якобы «разжигают ненависть в обществе». Об этом написал RT.

    Легендарный танк установили в 1970 году в том самом месте, где части Красной армии форсировали реку Нарову, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город. Теперь эстонское правительство сочло танк символом советской оккупации. В ответ на подобный шаг мэр Нарвы Катри Райк отказалась участвовать в предстоящих выборах. А те, кто родился и вырос в Нарве, назвали происходящее сердечной болью.

    В Сети многие эстонцы также высказали недовольство решением властей. Они напомнили, что этот Т-34 защищал предков жителей Эстонии от нацистов. Теперь же его назвали «символом агрессии».