Власти Курской области продлили «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень террористической опасности продлили на 15 суток в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Принято решение о продлении сегодня с 17:00 еще на 15 суток „желтого“ режима террористической опасности. <…> Сегодня особый режим террористической опасности позволяет спецслужбам держать ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность», — сказал Старовойт в ходе оперативного совещания администрации региона. Его процитировало РИА «Новости».

Утром в понедельник, 8 августа, стало известно о продлении действия «желтого» уровня и в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, его продлили до 22 августа.

«Желтый» уровень подразумевает под собой усиление мер безопасности в профилактических целях и отражается в основном на работе спецслужб, но не на жизни простых людей.

С начала российской спецоперации на Украине приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей попадают под обстрелы со стороны ВСУ.