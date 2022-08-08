«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Белгородской области продлили на две недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«„Желтый“ уровень террористической опасности продлен ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа», — написал он.

«Желтый» уровень подразумевает усиление мер безопасности в профилактических целях и отражается в основном на работе спецслужб, но не на жизни простых людей.

Белгородская область периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Во время одного из них, в начале июля, погибла целая семья, приехавшая из Харькова.

Ранее действие «желтого» уровня террористической опасности продлили в Севастополе (до 14 августа), в Брянской области (до 22 августа). Поясняется, что в Брянской области появилась информация об угрозе проведения террористических актов, в Севастополе у правоохранителей также есть данные о сохраняющейся угрозе совершения теракта.