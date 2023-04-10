10 апреля 2023, 13:31
Парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате
Песков заявил об отсутствии у Кремля планов отменять парад Победы на Красной площади
Парад Победы 9 мая на Красной площади проведут в обычном формате, планов по его отмене нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Главный парад готовится и планируется к проведению», — сказал официальный представитель Кремля.
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Песков отметил, что решение о проведении торжественного мероприятия в регионах остается за губернаторами конкретных субъектов страны.
«Это прерогатива губернаторов. Исходя из интересов обеспечения безопасности граждан, они принимают соответствующие решения. Это единственный и главный приоритет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В некоторых приграничных с Украиной регионах введен средний режим реагирования и «желтый» уровень террористической опасности.
Власти Курской области отказались проводить парад Победы в 2023 году, написал RT.
День Победы 9 мая
Дмитрий Песков
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