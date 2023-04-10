Общество 10 апреля 2023, 13:31 Парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате Песков заявил об отсутствии у Кремля планов отменять парад Победы на Красной площади РИА «Новости»

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Парад Победы 9 мая на Красной площади проведут в обычном формате, планов по его отмене нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Главный парад готовится и планируется к проведению», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков отметил, что решение о проведении торжественного мероприятия в регионах остается за губернаторами конкретных субъектов страны.

«Это прерогатива губернаторов. Исходя из интересов обеспечения безопасности граждан, они принимают соответствующие решения. Это единственный и главный приоритет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В некоторых приграничных с Украиной регионах введен средний режим реагирования и «желтый» уровень террористической опасности.

Власти Курской области отказались проводить парад Победы в 2023 году, написал RT.