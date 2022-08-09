Власти Крыма рассказали о работе Крымского моста после взрывов в Новофедоровке

Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, никаких ограничений нет. Об этом в Теlеgrаm-канале рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам», — написал Крючков.

Ранее в украинских СМИ прошла информация, что после взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы устремились с полуострова на материк, что привело к пробкам и заторам на подъезде к Крымскому мосту.

Также в СМИ распространились новости, что в Крыму якобы ввели режим ЧС из-за якобы удара по аэродрому возле Новофедоровки. Информацию о введении чрезвычайного положения опроверг советник главы Крючков. Это оказалось очередным фейком украинской пропаганды.

Причиной взрывов в Крыму стала детонация «нескольких авиационных боеприпасов» в районе аэродрома Саки, сообщили в Минобороны России. Специалисты выясняют причины произошедшего.