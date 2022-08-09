facebook_pixel
    09 августа 2022, 23:55

    Власти Крыма рассказали о работе Крымского моста после взрывов в Новофедоровке

    Советник главы Крыма Крючков: Крымский мост работает в обычном режиме

    Полина Созыкина

    Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, никаких ограничений нет. Об этом в Теlеgrаm-канале рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

    Власти Крыма рассказали о работе Крымского моста после взрывов в Новофедоровке

    «Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам», — написал Крючков.

    Ранее в украинских СМИ прошла информация, что после взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы устремились с полуострова на материк, что привело к пробкам и заторам на подъезде к Крымскому мосту.

    Также в СМИ распространились новости, что в Крыму якобы ввели режим ЧС из-за якобы удара по аэродрому возле Новофедоровки. Информацию о введении чрезвычайного положения опроверг советник главы Крючков. Это оказалось очередным фейком украинской пропаганды.

    Причиной взрывов в Крыму стала детонация «нескольких авиационных боеприпасов» в районе аэродрома Саки, сообщили в Минобороны России. Специалисты выясняют причины произошедшего.