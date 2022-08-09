Минобороны России назвало причину взрывов в Крыму

Причиной взрывов в Крыму стала детонация «нескольких авиационных боеприпасов» в районе аэродрома Саки. Люди не пострадали. Об этом заявило Минобороны России.

«Около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — рассказали в оборонном ведомстве.

Сейчас принимаются меры по тушению пожара. По информации Минобороны, «огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было». Специалисты выясняют, почему произошло возгорание.

Ранее жители и отдыхающие Нефедоровки Сакского района Крыма сообщили о звуках взрывов. Появились фото и видео с места происшествия, на которых были видны клубы дыма. В соцсетях стала распространяться информация о том, что есть пострадавшие. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил только факт «нескольких взрывов в районе Новофедоровки» и попросил подождать официальных сообщений и «не плодить версии».