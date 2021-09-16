Власти Крыма получили кредит на создание нового курортного города

Крымские власти получили кредит на сумму 1,3 миллиарда рублей. На эти деньги создадут инфраструктуру в новом курортном городе. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«1,3 миллиарда, которые выделены, это проект, который реализуется в Сакском районе между городами Саки и Евпатория на трассе ближе к Саки», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Он уточнил, что в рамках проекта планируется построить 170 тысяч квадратных метров жилья, а также 115 тысяч «квадратов» апартаментов.

«Где-то 64 тысячи квадратных метров — это отели и гостиницы, номерной фонд, если не ошибаюсь, около 500 номеров. Большой проект», — подчеркнул глава республики.

По его словам, кредит пойдет также на строительство детского сада и системы канализации. Еще запланирован ремонт участка дороги от санатория «Полтава» до «Золотых песков».

Ранее о строительстве нового курортного города в Крыму говорил вице-премьер правительства полуострова Евгений Кабанов. Населенный пункт будет называться Новая Евпатория и появится на западе Крыма. Он сможет принимать до 40 тысяч туристов одновременно.