Новый курортный город захотели построить в Крыму

Власти Крыма намерены построить на западе полуострова новый туристический кластер и назвать его Новая Евпатория. Он сможет принимать до 40 тысяч человек одновременно. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами.

Об этом в интервью проекту «На крючке» рассказал вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

«Надо формировать базу для жилищного строительства и новых рекреационных кластеров, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством [вице-премьера правительства России] Марата Хуснуллина и главы республики [Сергея Аксенова] рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму», — рассказал он.

В курортном городе будет соответствующая инфраструктура. По словам Кабанова, следует уже определиться со сроками строительства и финансированием. Какие средства выделит казна, а какие — инвесторы.

Крымский вице-премьер не стал называть точное место строительства. Он добавил, что сейчас разрабатывается проект по созданию новой агломерации, в которую войдут Симферополь и прилегающие к нему поселки.

По мнению бывшего заместителя украинского МИД Александра Чалого, Западу не интересна конфронтация с Россией, которая не приносит результатов. Украине для возвращения Крыма придется добиваться определенных успехов.