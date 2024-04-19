Общество 19 апреля 2024, 09:51 Власти Крыма объяснили решение не проводить Парад Победы Аксенов: в Крыму ради безопасности не проведут Парад Победы и «Бессмертный полк» РИА «Новости»

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День Победы в Крыму отпразднуют без крупных массовых мероприятий. Военный парад и акцию «Бессмертный полк» решили не проводить ради безопасности, объявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», — сообщил он.

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Сергей Аксенов заверил, что память погибших в Великой Отечественной войне почтут. В Крыму воздадут дань ветеранам и проведут праздничные мероприятия в других форматах.

Парад Победы решили не проводить в Саратовской области. В Москве традиционное мероприятие на отменяли, в нем примут участие свыше девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Генеральную репетицию запланировали 5 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о приглашенных зарубежных гостях объявят дополнительно.