Власти Крыма назвали рекомендации Роспотребнадзора невыполнимыми

Требования, которые Роспотребнадзор прописал для санаториев на время пандемии, окажутся невыполнимыми для большинства мест отдыха в Крыму. Такое мнение высказал глава региона Сергей Аксенов.

На своей странице в Facebook он объяснил, что трудности связаны с тестами на коронавирус и работой пляжей. Власти Крыма в связи с этим просят российское правительство исключить эти пункты из списка Роспотребнадзора.

«В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион», — написал Аксенов.

По его мнению, нужно отменить норму, по которой при выявлении коронавируса у туриста место его отдыха превращается в обсерватор. При этом глава Крыма подчеркнул, что согласен с необходимостью соблюдать все санитарные нормы, а также госпитализировать инфицированных.

Что касается пляжей, то, по его словам, вряд ли люди будут там соблюдать социальную дистанцию. Аксенов попросил всех представителей турбизнеса в ближайшие дни сообщать, какие еще рекомендации Роспотребнадзора являются трудновыполнимыми и мешают открытию сезона.

Ранее власти Феодосии заявили, что туристический бизнес должен подстроиться под возможности клиентов и снизить цены на отдых. Однако эксперты из этой отрасли считают, что об этом не может быть и речи.