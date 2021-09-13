Власти Крыма назвали опасным прецедентом задержание российского активиста в Чехии

Задержание российского активиста Александра Франчетти в пражском аэропорту является опасным прецедентом, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов. По его мнению, на случившееся должна последовать решительная реакция России.

По словам Молохова, если задержанного депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, это станет нарушением международного права, а также предупреждением для всех россиян, которые положительно отнеслись к вхождению Крыма в состав РФ, сообщило РИА «Новости».

Молохов подчеркнул, что сейчас никто не может гарантировать спокойного отдыха за границей. Человека могут запросто похитить за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после „Крымской платформы“ и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — добавил политик.

По его данным, Франчетти был незаконно задержан чешской полицией перед вылетом в Россию, а после задержания у него резко обострились хронические заболевания.

В посольстве России в Чехии накануне подтвердили, что полицейские задержали в Праге активиста Александра Франчетти. Пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин уточнил, что сотрудник дипмиссии направился на место для оказания консульской помощи россиянину.

Франчетти являлся участником событий «Крымской весны» и в 2014 году активно поддерживал воссоединение полуострова с Россией.