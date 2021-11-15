Власти Камчатки сообщили о решении проблемы с доставкой товаров к концу ноября

Сложности с доставкой товаров на Камчатку по воде из порта Владивосток будут устранены к концу ноября. Это пообещал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира в своем Instagram.

«Сейчас, в общем, вопрос уже решается. Жизнеобеспечивающих грузов, застрявших во Владивостоке, нет. На данный момент все поставки ритмичные. Остаются некоторые сложности со строительными материалами и цементом, но до конца ноября они тоже будут решены», — успокоил общественность глава края.

По его словам, мощности портов Приморья хватит, чтобы все грузы отправлялись на Камчатку не задерживаясь.

Министр транспорта России Виталий Савельев на прошлой неделе передал президенту Владимиру Путину информацию о том, что на Камчатке наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Он объяснил, что это происходит из-за перебоев в работе причалов, не обеспечивающих проведение всех нужных операций с грузами с нужной скоростью. В портах края под для погрузки контейнеров с товарами не для экспорта, а для соотечественников, выделены свои причалы и оборудование. В Минтрансе рассчитали, что проблему удастся решить до конца ноября, если этому не воспрепятствуют сверхсильные обстоятельства, написало агентство «Интерфакс».

Проблема с доставкой грузов на Камчатку существует уже с 15 октября. Тогда губернатор региона уже объяснял так же в ходе прямого эфира причины задержек. Он уточнял, что в ближайшее время справиться с этой ситуацией не получится из-за глобального кризиса грузовой логистики, но уверил, что власти на уровне Минтранса держат отправку товаров на контроле. Это же подтверждал глава Чукотки Роман Копин.