Власти Ялты заявили, что такие осадки в городе последний раз были 56 лет назад

Разлив рек и такое большое количество осадков в Ялте последний раз были в 1965 году. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко, ссылаясь на воспоминания очевидцев.

«Последний раз такое количество осадков и разлив рек были, по словам очевидцев, в 1965 году», — передал ТАСС ее слова.

Павленко добавила, что сейчас подтоплены центральная и хозяйственная части города. При этом мэр заверила, что сильные дожди и выход из берегов двух рек в Ялте не угрожают проживающим в гостиницах туристам.

В городе продолжается эвакуация людей, их помогает размещать местный бизнес, уточнила глава города. Погибших в результате непогоды нет. Но стихия затронула все. Тем не менее говорить о масштабе и размере ущерба пока рано. Павленко обратила внимание, что дождь все еще идет. И для властей сейчас главное, чтобы нет жертв.

Днем Павленко попросила жителей Ялты запастись водой. Сегодня почти по всему городу будет запланированное отключение водоснабжения. В регионе введен режим ЧС из-за погодных условий. Кроме того, въезд в город сейчас полностью перекрыт в целях безопасности.