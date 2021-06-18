Власти Ялты попросили жителей запастись водой перед ее отключением

Жителей Ялты попросили запастись водой. В ближайшее время почти почти по всему городу будет запланированное отключение. Об этом в Instаgrаm сообщила мэр Янина Павленко.

Причиной стало схождение селевых потоков, которое повлияло на качество очистки, уточнило РИА «Новости». Также не работают 80 трансформаторных подстанций и две ЛЭП, света нет у 2,7 тысячи человек.

«Прошу жителей запастись водой, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только мы сделаем графики, сразу их опубликуем. Прошу всех оставаться дома и не паниковать. Штаб работает, направлены силы из Крыма, помогает Севастополь, военные Черноморского флота», — сказала мэр.

Она напомнила что в Ялте введен режим ЧС из-за погодных условий. Павленко призвала обращаться с вопросами в службу «112».

Из-за аномальных ливней в городе река вышла из берегов, улицы оказались под водой, проводится эвакуация людей. Людей экстренно расселяют по гостиницам и пансионатам Южного берега Крыма. Въезд в город сейчас полностью перекрыт в целях безопасности.