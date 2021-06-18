Режим ЧС ввели в Ялте из-за потопа и закрыли въезд

Власти ввели в Ялте режим ЧС. Из-за аномальных ливней в городе река вышла из берегов, улицы оказались под водой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В настоящий момент в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Речки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей», — сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Павленко также обратилась к командующему Черноморского флота для оказания помощи городу. Она попросила военных предоставить технику и личный состав для борьбы с последствиями стихии.

В Ялте развернули три пункта временного размещения. В них работают волонтеры. Туда свозят людей, которых собирают на улицах и из подтапливаемых помещений. Также проходит экстренное расселение по гостиницам и пансионатам Южного берега Крыма.

В тех местах, где может случиться замыкание, специалисты в ручном режиме отключают электричество. Таких улиц в Ялте очень много, сообщила Павленко. По ее словам, самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго». Если ее затопит, Ялта останется без света.

Въезд в город сейчас полностью перекрыт в целях безопасности.

В Ялте с полуночи и до 06:00 выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Дожди продолжаются.

Глава Крыма Сергей Аксенов накануне объявил о введении регионального режима ЧС.

В МЧС ранее заявили, что в Крыму в результате ливней и потопов никто не погиб. Из-за мощных ливней на востоке республики оказались подтоплены более 300 домовладений. В Керчи и окрестностях в прошлую ночь выпало почти две месячных нормы осадков.

Синоптики ранее предупредили об угрозе схода селей в Крыму.