Власти Хабаровска вернут «коронавирусные» ограничения

Правительство Хабаровского края вернет ограничения, связанные с самоизоляций, если в ближайшие дни ситуация с коронавирусом не улучшится. Сейчас в регионе самый высокий показатель по количеству заболевших за сутки на Дальнем Востоке: вирус подхватили еще 119 человек.

«В Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Жителей региона просят не участвовать в мероприятиях с большим количеством человек, тем более что сейчас все массовые акции считаются несанкционированными из-за ограничений, наложенных в связи с пандемией COVID-19.

Ранее стало известно, что достаточно ситуация с коронавирусом сложилась и в Свердловской области. Там выявили дефицит коек в инфекционных отделениях больниц. В столице региона медицинские учреждения заполнены на 90%, врачи и скорая помощь не справляются с потоком обращений.