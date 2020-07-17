В больницах Екатеринбурга закончились места для больных COVID-19

С начала июня в Свердловской области фиксируется порядка 250 новых заболевших коронавирусной инфекцией в день, в мае в сутки выявляли около 100 инфицированных. Такой рост привел к дефициту мест в больницах и повышенной нагрузке на врачей.

«По состоянию на 15 июля из 6847 коек занято 5542 койки», — рассказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Екатеринбурге. Его слова передает ТАСС.

В столице региона заняты более 90% мест в инфекционных больницах, в области — порядка 81%. Огромная нагрузка легла на врачей и скорую помощь — жители региона порой ждут приезда медиков по несколько часов. Для решения проблемы власти Свердловской области решили привлечь 43 стационарных учреждения, в число которых входят и специализированные клиники. Однако это влечет за собой другую сложность: теперь такие больницы недоступны жителям с другими заболеваниями. Так, например, в регионе за последние шесть месяцев было госпитализировано на 20% меньше пациентов с острым коронарным синдромом, чем в прошлом году. Смертность от этого заболевания выросла на 6,2%.

Михаил Мурашко прибыл в Свердловскую область, чтобы встретиться с руководством региона, пообщаться с руководителями местных больниц и разобраться в непростой ситуации с коронавирусом в регионе. По данным 66.ru, после проверки Росздравнадзора в Свердловской области выявили множество проблем: махинации со статистикой по заболеваемости COVID-19, неточная диагностика нового заболевания и другие.