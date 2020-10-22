Власти Екатеринбурга проверят массовое увольнение врачей из больницы

По данным местных СМИ, в Екатеринбурге из городской больницы № 1 массово уволились более 80 сотрудников, в основном медсестры и санитарки. Теперь эту информацию проверит управление здравоохранения администрации города.

«Мы проводим проверку по фактам, изложенным в СМИ. Запросили информацию у больницы», — передает РИА «Новости» слова представителя администрации.

По данным портала Е1.ru, в начале пандемии из ЦГКБ № 1 уволились 80 человек, но медиков среди них немного. А за последние месяцы ушли все сотрудники из терапевтического отделения. Врачи не знают, почему так произошло, но предполагают, что из-за большой нагрузки или разногласий с руководством.

Один из уволившихся врачей рассказал, что в начале пандемии эту больницу переквалифицировали для ковид-пациентов, поэтому узких специалистов решили отправить в неоплачиваемый отпуск. Без работы в основном остались гинекологи и неврологи. Кроме того, в учреждении был конфликтом с одним медиком, который контактировал с зараженным, но не получил президентских выплат.

Разобраться в этой ситуации также пообещал мэр города Александр Высокинский.

Ранее в ростовский больницах произошел скандал. Подвалы одного из учреждения оказались завалены трупами.