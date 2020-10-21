Скандалы с трупами в больницах преследуют Ростовскую область. А местный министр ушел в отпуск

За последнюю неделю в больницах Ростовской области произошло уже три скандала. Глава регионального Минздрава ушла в отпуск и давать комментарии о происходящем отказывается, а власти отрицают. Ситуация становится все более напряженной — Росздравнадзор начал проверку.

Кислородное голодание

Региональные СМИ сообщили о том, что в ГКБ № 20 Ростова-на-Дону с 11 по 12 октября скончались 13 пациентов. Причиной массовой гибели могла стать нехватка кислорода в больнице — по словам сотрудников госпиталя, случился перебой в поставке газа, его не было несколько часов.

Дело в том, что ГКБ № 20 медицинский кислород получает в баллонах в сжатом виде — в учреждении нет собственной станции по выработке этого газа. Врачи рассказали, что жертвы были как в реанимации, так и в общем отделении. Часть из них, по мнению специалистов, можно было спасти.

«Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах», — заявил один из медиков.

При этом, по информации издания, подобные смерти для больницы не в новинку. Врачи рассказали о том, что нехватка кислорода происходит периодически, соответственно, время от времени бывают и подобные смерти. Врачи постоянно должны перераспределять жизненно необходимый газ, чтобы минимизировать потери.

«Многие без кислорода могут, если их перевернуть на живот и подождать, пока снова будет кислород. А если не прикручивать [подачу кислорода стабильным пациентам], в реанимации не хватает», — поделился один из сотрудников больницы.

Ростовчанка написала в соцсетях о том, что одна из пациенток больницы умерла по дороге на КТ, так как у нее закончился кислород, а нового взять было негде. На момент публикации материала пользовательница удалила свой пост.

Однако местные власти проблемы с поставками кислорода и информацию о смертях из-за нехватки газа отрицают. Глава ростовского Минздрава Татьяна Быковская попросила не беспокоить ее вопросами, так как она находится в отпуске. Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что аварийных ситуаций с поставкой кислорода не наблюдалось. Причину каждой смерти установит вскрытие.

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин заявил, что сведения о нехватке медицинского кислорода и смертях в «двадцатке» — фейк. Тем не менее Росздравнадзор начал проверку.

Труп в инфекционке

Дочь одной из пациенток инфекционного отделения ЦРБ Кагальницкого района сообщила о том, что в палате с ее мамой и еще несколькими женщинами всю ночь пролежал труп. Люди, находившиеся в палате, подтвердили, что человек на койке, накрытый покрывалом с головой, мертвый.

В палате, как отметила снимавшая ролик женщина, было очень душно, при двадцатиградусной жаре на улице помещение не проветривалось, окна были забиты пленкой.

После того как видео появилось в Сети и началось активное обсуждение ситуации, руководство опровергло информацию о трупе в палате. В администрации области отметили, что женщина проникла в палату без ведома персонала, к тому же отделение, в котором снято видео, не инфекционное, а терапевтическое.

Женщина заявила, что в больнице и администрации области ей угрожали подать в суд за клевету, так как она не владеет точной информацией о смерти пациента, а другие присутствовавшие в палате люди не давали своего разрешения на съемку. Однако на видео они не высказывают претензий и подтверждают, что труп лежал в палате с ночи.

«Это фейк. Видео снято не в инфекционке, а в терапевтическом отделении. В палату женщина проникла без разрешения медперсонала, претензий к лечению матери она не имеет. О месте и времени смерти пациента ей также ничего не известно», — объяснили в правительстве.

Женщина в свою очередь заявила, что в больнице ей сказали о том, что труп якобы лежит «только пару часов». Ей настоятельно предлагали удалить видео и написать опровержение, угрожая штрафом в размере пяти миллионов рублей. Опровержение опубликовала тетя автора видео, сам ролик женщина удалять отказалась.

«Морг» под лестницей

Пациенты инфекционного отделения таганрогской больницы опубликовали видео — на нем черные мешки, в которых, предположительно, лежат трупы — все это прямо под лестницей. По данным авторов видео, тела лежали там несколько дней, из-за этого по отделению стал расходиться трупный запах.

Начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин объяснил «360», что мертвые тела «просто не успели забрать». Однако уже утром 15 октября их вывезли из госпиталя.

«Нет, не сутки [пролежали трупы в отделении]. Просто тогда было некое скопление трупов. Вчера все забрали патологоанатомы», — рассказал Тюрин и призвал не нагнетать обстановку.