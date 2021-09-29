Власти Белоруссии: убивший сотрудника КГБ мужчина готовил теракт

КГБ и МВД Белоруссии знали, что открывший стрельбу по силовикам в Минске человек причастен к подготовке теракта на территории страны. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По словам пресс-секретаря, в последнее время попытки в буквальном смысле подорвать ситуацию в стране не прекращаются, и «об этом еще далеко не все сказано».

По словам Натальи Эйсмонт, как только сотрудники спецподразделений получили соответствующую информацию, отправились отрабатывать ее по известному адресу.

Ранее белорусский президент заявлял, что гибель сотрудника КГБ не останется безнаказанной. Во вторник, 28 сентября в ходе антитеррористического рейда в квартире одного из домов Минска подозреваемый убил сотрудника спецподразделения. Нападавшего застрелили ответным огнем.