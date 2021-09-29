Лукашенко пообещал наказать виновных в гибели силовика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что гибель сотрудника КГБ республики не останется безнаказанной. Слова белорусского лидера привела пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сообщило агентство «Белта».

«Безнаказанным это не останется», — Эйсмонт процитировала слова президента на вопрос о том, как он отреагировал на происшествие.

По сообщению представителя президента, Александр Лукашенко мгновенно получил оперативную информацию о гибели правоохранителя. Семье погибшего силовика будет оказана вся необходимая помощь и психологическая поддержка.

Во вторник, 28 сентября, сотрудники КГБ в рамках проведения антитеррористического рейда, совершали визиты по некоторым адресам в Минске. В ходе отработки очередной квартиры по силовикам открыл стрельбу из ружья один из подозреваемых. Атаковавшего застрелили ответным огнем, однако раненый сотрудник выжить не сумел. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.