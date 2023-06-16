Общество 16 июня 2023, 14:10 Власти Белгородской области раскрыли, сколько людей получили по 50 тысяч рублей в качестве компенсации Губернатор Гладков: 10 тысячам жителей Белгородской области выплатили по 50 тысяч рублей Соцсети

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Примерно 45 тысяч жителей приграничных районов Белгородской области получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Еще около 10 тысяч человек — по 50 тысяч рублей. Речь идет о тех людях, кто вынужденно покинул свои дома. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«На сегодняшнее утро уже выдали единоразовую выплату в 10 тысяч рублей 45 тысячам жителей и единоразовую выплату в 50 тысяч рублей получили 10 тысяч человек», — написал он.

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Губернатор добавил, что работа с базами данных сейчас продолжается. Это значит. что в ближайшее время выплаты направят и остальным жителям региона, которые имеют на них право.

По его словам, уже с 16 июня в Белгороде начнут выдавать продуктовые наборы по девять килограммов. Их можно будет получить в пунктах выдачи гуманитарной помощи. Продукты дадут тем людям, которые не живут в пунктах временного размещения. Остальную гуманитарную помощью раздают по мере возможности.

Ранее власти Белгородской области приняли решение о единовременных выплатах жителям приграничных населенных пунктов. Сумма помощи зависит от конкретного района.