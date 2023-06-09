Общество 09 июня 2023, 22:59 Жители приграничных районов Белгородской области получат по 10 тысяч рублей Белгородские власти утвердили выплаты жителям приграничных районов Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Читать 360tv в

Власти Белгородской области определили меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующие документы опубликовали на портале областного правительства.

Право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей получили жители 15 населенных пунктов Белгородской области, в которых действует режим ЧС. Такую же сумму получат жители пяти сел Грайворонского городского округа, жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жителей 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, внесли в список получателей 50 тысяч рублей.

Реклама

«Выплату перечислят тем, кто был зарегистрирован в населенных пунктах с режимом ЧС на дату введения в них режима ЧС», — сказал заместителя губернатора Иван Будлов.

Также отмечается, что заявки на единовременные выплаты начали формировать с 9 июня. Работа по перечислению средств будет продолжаться без перерыва, уточнили в правительстве Белгородской области.

Жителям приграничных районов Белгородской области пришлось покинуть свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что покинувшим свои квартиру не будут начислять счета за коммунальные услуги.