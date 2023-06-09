09 июня 2023, 22:59
Жители приграничных районов Белгородской области получат по 10 тысяч рублей
Белгородские власти утвердили выплаты жителям приграничных районов
Власти Белгородской области определили меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующие документы опубликовали на портале областного правительства.
Право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей получили жители 15 населенных пунктов Белгородской области, в которых действует режим ЧС. Такую же сумму получат жители пяти сел Грайворонского городского округа, жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жителей 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, внесли в список получателей 50 тысяч рублей.
Реклама
«Выплату перечислят тем, кто был зарегистрирован в населенных пунктах с режимом ЧС на дату введения в них режима ЧС», — сказал заместителя губернатора Иван Будлов.
Также отмечается, что заявки на единовременные выплаты начали формировать с 9 июня. Работа по перечислению средств будет продолжаться без перерыва, уточнили в правительстве Белгородской области.
Жителям приграничных районов Белгородской области пришлось покинуть свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что покинувшим свои квартиру не будут начислять счета за коммунальные услуги.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама